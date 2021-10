Spezieller GP von Bern – «Für diesen GP konnten wir nichts aus der Schublade ziehen» Rund 9000 Läuferinnen und Läufer feierten bei schönstem Wetter die Rückkehr des Traditionsanlasses. Und OK-Präsident Matthias Aebischer träumt vom 14. Mai 2022. Monica Schneider

Lauferlebnis mit Zaungästen: Während die einen dem Kaffee frönen, freuen sich die anderen über das Lauferlebnis. Foto: Iris Andermatt

Als die letzten Läuferinnen und Läufer am Sonntagabend im Ziel angekommen waren und sich auf dem Expo-Gelände lachend und nach Atem ringend ihre Erlebnisse von unterwegs – «dä cheibe Aargouer Staude!» – erzählten, war das Fazit ein einfaches: Die 39. Austragung des GP von Bern wird in der Geschichte des Laufes einen speziellen Platz einnehmen. Nicht nur, weil die Vorzeichen ganz andere gewesen waren als all die Jahre zuvor: Oktober und nicht Mai – deshalb wurde im Startgelände ganz anderen zum Geburtstag gratuliert als üblicherweise. Zwei- und nicht eintägig, was für die einen grauen Samstag und die anderen strahlend blauen Sonntag bedeutete. Gruppen- und nicht Massenstart, was mehr Luft, aber auch weniger Wir-Gefühl brachte.