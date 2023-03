Verkehr in der Region Thun – Für diese Projekte sollen die Millionen erst später fliessen Der Bund unterstützt Verkehrsprojekte in der Agglomeration mit Millionenbeträgen. Für die Region Thun hat er nun mehrere Projekte zurückgestellt. Welches sind die Folgen? Gabriel Berger

Die winterliche Stadt Thun aus der Vogelperspektive. Der Bundesrat hat letzte Woche bekannt gegeben, dass er zwei Verkehrsinfrastrukturprojekte erst zu einem späteren Zeitpunkt finanziell unterstützen will. Foto: Christoph Gerber

1,6 Milliarden Franken: So viel Geld will der Bundesrat von 2024 bis 2027 ins Agglomerationsprogramm der vierten Generation stecken. Dies hat die Landesregierung vergangene Woche verkündet. Beim Programm handelt es sich um ein ganzes Bündel an Projekten, mit denen die Verkehrsinfrastruktur verbessert werden soll, und zwar sowohl für den öffentlichen Verkehr als auch für den motorisieren Individual-, den Fuss- und den Veloverkehr. Ein in der Region bekanntes Beispiel für ein solches Projekt ist der 2017 eröffnete Bypass Thun Nord inklusive all seiner Begleitmassnahmen.