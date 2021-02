Bauvorhaben in Sumiswald – Für die Zeit nach der Pandemie Die Albiro AG will bis Ende 2022 eine neue Lagerhalle mit integriertem Verkaufsladen erstellt haben. Gegen das Projekt gingen keine Einsprachen ein. Marco Spycher

Die Profile neben dem bestehenden Firmengebäude markieren den Standort des Neubaus. Foto: Christian Pfander

Die Pandemie macht auch vor der Albiro AG nicht halt. «Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, dass alles perfekt läuft», meint Lukas Loosli, Geschäftsführer der Sumiswalder Textilfirmengruppe. Seit 2020 und somit just vor Corona leitet er zusammen mit Schwester Corinne das 195-jährige Familiengeschäft in der siebten Generation. Die ersten Monate in der Geschäftsleitung seien intensiv und lehrreich gewesen, sagten die Geschwister jüngst.

Die emmentalische Herstellerin von Berufskleidung ist auf die Wirtschaft angewiesen. Weil aufgrund der aktuellen Situation weniger Leute arbeiten, sank auch in diesem Bereich die Nachfrage. Aber Lukas Loosli will nicht Trübsal blasen, vielmehr blickt er nach vorne. Und da er die Zukunft positiv beurteilt, ist ein Ausbau in Planung.