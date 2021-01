Gemeinden ohne gültiges Budget – Für die Worber Kasse läuft der Countdown Worbs Budget ist wegen des sistierten Referendums eine Hängepartie mit ungewissem Ausgang. Derweil setzen Stettlen und Meikirch den Rotstift an. Cedric Fröhlich , Hans Ulrich Schaad

Cartoon: Max Spring

Worb ist in der Bredouille. Schuld daran sind ein tiefrotes Budget und ein Referendum – beide liegen sie auf Eis. Die Gemeinde befindet sich im budgetlosen Zustand. Sie ist damit nicht allein. Die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie verschärfen auch in den Dörfern den Ton in Grundsatzdebatten: Weniger Staat! Mehr Staat! Sparen! Investieren!

Gemäss Angaben des Amtes für Gemeinden und Raumordnung (AGR) sind neunzehn Berner Gemeinden ohne Budget ins Jahr 2021 gestartet. Im Dezember verzichteten viele Gemeinden coronabedingt auf eine Versammlung und stellten stattdessen auf Urnenabstimmungen um. In Twann-Lüscherz, Stettlen, Meikirch, Leissigen und Valbirse haben die Stimmberechtigten einen ersten Haushaltsvorschlag abgelehnt.