Bauprojekt Freienhof in Thun – Für die STI wären zusätzliche Staus ein rotes Tuch Ob die neue Einstellhallenzufahrt funktionieren kann, zeigt womöglich bald ein Verkehrsversuch. Derweil äussert sich auch die STI erstmals zur Problematik in der Freienhofgasse. Gabriel Berger

Die Busse der STI verkehren in der Freienhofgasse – im Gegensatz zum Autoverkehr – in beide Richtungen. Foto: Gabriel Berger

Tag für Tag schlängeln sich gut 100 Busse der Linien 21 und 25 der STI Bus AG durch die Thuner Freienhofgasse in Richtung Lauitor. In die Gegenrichtung sind es nochmals fast gleich viele. An Spitzentagen halten ausserdem 78 dieser Fahrzeuge auf ihrem Weg stadtauswärts an der Haltestelle Freienhof.

Die Verantwortlichen der Freienhof Thun AG, die das gleichnamige Hotel betreiben, haben bekanntlich im Sinn, die Zufahrt zu ihrer Einstellhalle künftig neu über den Innenhof und den Durchgang zwischen den Geschäften Nespresso und Müller in der Freienhofgasse abzuwickeln. Das Vorhaben ist umstritten; zehn Private und acht Organisationen haben Einsprache erhoben. Befürchtet werden unter anderem gefährliche Situationen für Fussgängerinnen und Fussgänger unter der Laube sowie vermehrter Rückstau wegen der zusätzlichen Autobewegungen.