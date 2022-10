Nach Turbobeschluss des Bundes – Für die Solarwende sind kantonale Entscheide wichtiger Im Eilverfahren hat das Bundesparlament den Weg für mehr Solarenergie frei gemacht. Doch im Kanton Bern steht die politische Debatte erst am Anfang. Simon Thönen

Auf grösseren Dächern von Neubauten sind Solaranlagen künftig Pflicht. Im Bild: Solaranlage auf der neuen Schulanlage Kleefeld in Bern. Foto: Raphael Moser

Im rekordverdächtigen Eiltempo hat das schweizerische Parlament eine Solaroffensive (plus Erhöhung der Grimselstaumauer) beschlossen. In knapp drei Wochen entstand in der Herbstsession der dringliche Beschluss, der nun schon in Kraft ist. Wie viel Schub verleiht dies der Solarenergie im Kanton Bern, wo die Grünen mit ihrer Solarinitiative noch weit Grösseres vorhaben?