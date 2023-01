Langnau geht in Lausanne unter – Für die SCL Tigers gilt: Es kann nur besser werden Im Direktduell gegen die Waadtländer sind die Emmentaler beim 0:5 chancenlos. Auffällig ist, wie harmlos Langnaus Offensive agiert. Marco Oppliger

Fast immer einen Schritt zu spät: Hier zieht Langnaus Flavio Schmutz (links) gegen Ken Jäger den Kürzeren. Foto: Pascal Muller (Freshfocus)

Für die einen ist es ein Befreiungsschlag, für die anderen ein Tiefschlag. Sechs von sieben Spielen hat Lausanne vor dem Rencontre mit den SCL Tigers verloren. Doch gegen Langnau können die Waadtländer wieder einmal jubeln – gleich 5:0 gewinnen sie das erste von zwei Direktduellen innert 24 Stunden.

Damit spitzt sich die Lage im untersten Tabellendrittel noch mehr zu. Nur zwei Punkte liegen die Emmentaler noch vor dem auf Platz 13 klassierten Lausanne.

Die 3 Infos einblenden Eetu Laurikainen Der Finne steht erstmals im Lausanner Tor. Was zur Folge hat, dass Ivars Punnenovs von der Tribüne aus zuschauen muss. Claudio Cadonau Nach der abgesessenen Sperre absolvierte der Verteidiger zwei Partien mit Langenthal. In Lausanne darf er erstmals wieder für die Tigers ran. Georges Huguet Pech für den Linienrichter. Er wird erst an der Hand und dann am Kopf getroffen. Doch Huguet beisst auf die Zähne und kann nach kurzer Pflege weitermachen.



Klassischer Fehlstart

Es gibt ein untrügliches Zeichen für einen unzufriedenen Trainer – wenn er schon im ersten Drittel ein Time-Out nimmt. Elf Minuten sind gespielt, als Tigers-Coach Thierry Paterlini die Notbremse zieht. Eben hat Marco Pedretti mittels Ablenker das 2:0 für Lausanne erzielt. Und Paterlinis Massnahme bewirkt tatsächlich etwas: Langnau lässt bis ins Schlussdrittel keinen weiteren Treffer zu.

Was allerdings nicht heisst, dass die Gäste danach das Spieldiktat an sich reissen. Im Gegenteil: Die Emmentaler bleiben Vieles schuldig, gerade in der Offensive. Sie sorgen kaum für Gefahr vor dem gegnerischen Tor, nicht zuletzt, weil es bereits im Spielaufbau hapert. Beispiel gefällig: Vor dem 0:1 will Langnau-Goalie Luca Boltshauser die Scheibe hinter dem Tor zu Claudio Cadonau spielen, doch Hügli riecht den Braten, geht dazwischen und passt vor das Tor, wo Maillard unbedrängt einschiessen kann – weil die Tigers-Stürmer ihn zuvor nach einem schlechten Wechsel ziehen liessen.

Nicht das Langnau zuvor den Eindruck erweckt hätte, diese Partie wirklich noch wenden zu können. Aber in den Schlussminuten machen der auffällige Jiri Sekac (ins leere Tor) und Michael Raffl mit einem «Hosenträger» bei Boltshauser in der letzten Sekunde dann wirklich alles klar für die Waadtländer.

Harmlose Tigers

Der Start ins neue Jahr, er ist Langnau komplett misslungen. Ausgerechnet jetzt, wo es die Weichen mit Partien gegen direkte Konkurrenten stellen könnte, schwächelt das Ensemble von Thierry Paterlini. Nur eines der letzten sechs Spiele konnte es gewinnen.

In Lausanne entscheidet sich der Trainer deshalb dafür, die Reihen durcheinander zu wirbeln. So spielt etwa Oscars Lapinskis, der seit der sechsten Runde stets in der ersten Sturmreihe neben Harri Pesonen und Marc Michaelis stürmen konnte, in der dritte Linie. Anstelle des Letten rückt Flavio Schmutz in die Paradeformation. Allerdings verfehlt dieser Kniff seine Wirkung. Nur 16 Schüsse geben die SCL Tigers auf das Tor von Lausannes Neo-Goalie Eetu Laurikainen ab.

Am Samstag gastiert nun Lausanne zum Rückspiel in der Ilfishalle. Es ist mit Blick auf die Tabelle ein 6-Punkte-Spiel. Und aus Langnauer Optik lässt sich festhalten: Es kann nur besser werden.



Das Telegramm Infos einblenden Lausanne - SCL Tigers 5:0 (2:0, 0:0, 3:0) 6330 Zuschauer. Tore: 10. Maillard (Hügli) 1:0. 12. Pedretti (Genazzi) 2:0. 48. Jäger (Bozon, Raffl) 3:0. 58. Sekac (Frick/ins leere Tor) 4:0. 60. (59:59) Raffl (Sidler) 5:0. Strafen: 1-mal 2 Minuten gegen Lausanne,3-mal 2 Minuten gegen die SCL Tigers. SCL Tigers: Boltshauser; Lepistö, Schilt; Saarijärvi, Grossniklaus; Cadonau, Zryd; Guggenheim; Schmutz, Michaelis, Pesonen; Rohrbach, Eakin, Saarela; Lapinskis, Diem, Douay; Berger, Neuenschwander, Sturny; Weibel. Bemerkungen: SCL Tigers ohne Aeschbach, Huguenin, Stettler, Petrini (Swiss League), Salzgeber (krank), Erni (überzählig). 12. Time-Out SCL Tigers. 24. Pfostenschuss Sekac. SCL Tigers von 56:56 bis 57:42 ohne Torhüter und mit sechs Feldspielern.

Eisbrecher – der Hockey-Podcast von Tamedia Abonnieren Sie den Podcast auf Spotify , Apple Podcast , Google Podcast , Overcast oder Podcast Republic . Falls Sie eine andere Podcast-App nutzen, suchen Sie in dieser am besten nach «Eisbrecher».

Marco Oppliger ist seit 2013 als Sportredaktor für Tamedia tätig. Seine Kernthemen sind Eishockey und Ski Alpin, ebenso berichtet er über Schwingen und Leichtathletik. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.