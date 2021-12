Transitplatz für Fahrende – Für die Regierungsrätin gabs bloss wohltemperierte Kritik Regierungsrätin Evi Allemann (SP) versuchte am Donnerstagabend im Landgasthof Bi­be­ren­bad die Sorgen der Wileroltiger Bevölkerung etwas zu lindern. Michael Bucher

Evi Allemann vor den etwas über 30 Zuhörern im Landgasthof Biberenbad. Foto: Franziska Rothenbühler

Es gibt angenehmere Aufgaben für eine Exekutivpolitikerin, als in ein Dorf zu fahren, um die dortige Bevölkerung von etwas zu überzeugen, das diese partout nicht will. Diese Ausgangslage präsentierte sich am Donnerstagabend im Landgasthof Bi­be­ren­bad. Die Protagonistin: Regierungsrätin Evi Allemann (SP). Das umstrittene Vorhaben: der Transitplatz für ausländische Fahrende beim Autobahnrastplatz in Wileroltigen.

Zum hohen Besuch im Dörfli kam es aufgrund des Entwurfs der entsprechenden kantonalen Überbauungsordnung. Diese liegt bis zum 7. Januar zur Mitwirkung auf. Rund drei Dutzend Interessierte fanden sich im Landgasthof ein und lauschten den Erläuterungen der Regierungsrätin und weiterer Behördenvertreter. Damit war der Saal allerdings nur zu gut einem Drittel gefüllt. Ergraute Männerhäupter dominierten mehrheitlich die Sitzreihen.