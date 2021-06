Landschaftspflege im Oberland – Für die Natur angepackt 225 Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Thun engagierten sich an zwei Tagen für Umwelt- und Landschaftspflege im Unesco-Welterbe Swiss Alps Jungfrau-Aletsch. pd/cb

Gymnasiastinnen und Gymnasiasten entbuschen im Tschingel in Kiental ein Auengebiet von nationaler Bedeutung. Foto: PD

Das Gymnasium Thun ist Teil des Netzwerkes der Unesco-assoziierten Schulen. Gemeinsam

mit der Stiftung Unesco-Welterbe Swiss Alps Jungfrau-Aletsch wird alljährlich ein Umwelt- und Landschaftspflegeeinsatz durchgeführt. Insgesamt elf Klassen waren in Meiringen, Reichenbach im Kandertal, im Gastere- und Kiental sowie in Ausserberg und am Natischerberg im Wallis unterwegs.

«Junge Bäume, Zwergsträucher und Stauden wurden entfernt. Dadurch kehren wertvolle Lebensräume für seltene Pflanzen- und Insektenarten zurück», ist einer Mitteilung zu entnehmen. Weiter wurden Flächen von Lawinenschäden gesäubert. «Die errichteten Ast- und Lesesteinhaufen dienen Reptilien, Amphibien und anderen Kleintieren als Unterschlupf.» In Kandersteg konnte sogar ein besonderer Lurch, der Alpensalamander, beobachtet werden. Aber auch invasive Neophyten, welche einheimische Pflanzenarten verdrängen, wurden entfernt und fachgerecht entsorgt.

Fehler gefunden?Jetzt melden.