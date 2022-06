Thema Wasser im GGR Steffisburg – Für die Kunden soll sich nichts ändern Soll die Wasserversorgung neu organisiert werden? Am Freitag entscheidet der GGR Steffisburg über ein Geschäft, bei dem Emotionen eine grosse Rolle spielen. Marc Imboden

Wie auch immer sich der Grosse Gemeinderat entscheidet: Das Wasser wird auch weiterhin aus diesem Brunnen im Oberdorf sprudeln. Foto: Janine Zürcher

Ohne Luft respektive Sauerstoff können wir nur ein paar Minuten leben. Ohne Wasser halten wir es maximal drei Tage aus. H₂O ist also der zweitwichtigste Stoff für unser Dasein. Deswegen reagiert der Mensch bisweilen sehr heftig, wenn sich an seiner Wasserversorgung etwas ändern soll. Das zeigte sich in Steffisburg bereits vor mehr als 20 Jahren. 2001 wollte der Gemeinderat nämlich die örtliche Energie- und Wasserversorgung an die BKW verkaufen, um damit den Schuldenberg abzutragen. Die Mehrheit des Grossen Gemeinderates (GGR) war dagegen; sie bevorzugte die Umwandlung in eine gemischtwirtschaftliche AG, an der die Gemeinde die Mehrheit haben sollte.