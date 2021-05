Impftourismus in der Schweiz – Für die Ferienimpfung in den Nachbarkanton Wer in seinem Kanton nicht mehr rechtzeitig für die Sommerferien einen Impftermin erhält, kann es in Zürich oder Bern versuchen. Markus Brotschi

In den Impfzentren des Kantons Zürich können sich nun auch Menschen mit Wohnsitz in anderen Kantonen impfen lassen. Bild: Alexandra Wey (Keystone)

Eine vollständige Impfung verspricht dieses Jahr einigermassen entspannte Sommerferien im Ausland. Allerdings sind zurzeit noch 60 Prozent der erwachsenen Bevölkerung in der Schweiz nicht geimpft. Auch wenn die Impfmaschinerie in allen Kantonen auf Hochtouren läuft, werden nicht alle Impfwilligen bis zu den Sommerferien beide Dosen erhalten haben. Wer sich zum Beispiel in Basel-Stadt erst jetzt zur Impfung registriert, wird voraussichtlich keine vollständige Impfung bis Ende Juni haben, teilt die Basler Gesundheitsdirektion mit. Wer sich im Kanton Aargau im April oder Mai registriert hat, wird erst Ende Juni Impftermine erhalten. Für die Sommerferien im Juli ist der vollständige Impfschutz also nicht mehr möglich.