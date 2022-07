Ständeratswahlen 2023 – Für die FDP sieht es super aus, für Rot-Grün düster Bei den kommenden Wahlen hat die FDP Chancen für mehrere Sitzgewinne – und die SP ein Problem mit ihren alten Männern. Das hat auch Konsequenzen für den künftigen Bundesrat. Markus Häfliger

Verschiebt sich im Ständerat die Machtbalance von Rot-Grün zur FDP? Schon in etwas mehr als einem Jahr sind Wahlen. Foto: Keystone

Von wegen Verliererpartei! Bei den kommenden Ständeratswahlen winkt der FDP die Chance auf einen grossen Sieg. Dafür könnte Rot-Grün mehrere Sitze verlieren.

Eine breite Analyse der einzelnen Kantone zeigt, dass die Ständeratswahlen 2023 zum grossen Duell zwischen Rot-Grün und FDP werden. Dabei geht es indirekt auch um die künftige Zusammensetzung des Bundesrats.

Entschieden wird dieses Duell in den folgenden Kantonen:

St. Gallen: Die FDP hat den Penalty auf dem Fuss

Seit 36 Jahren sitzt Paul Rechsteiner für die SP im Parlament. Doch jetzt soll definitiv Schluss sein. Laut Parteiinsidern wird der dannzumal 71-Jährige 2023 nicht mehr antreten. Dass die St. Galler SP seinen Sitz ohne ihren Altmeister verteidigen kann, ist unwahrscheinlich. Rechsteiner war der erste Sozialdemokrat seit 1975, der in St. Gallen einen Ständeratssitz holen konnte.

Damit winkt der FDP die Chance, den 2019 verlorenen Ständeratssitz von Karin Keller-Sutter zurückzuholen. Eine sehr aussichtsreiche Kandidatin ist Susanne Vincenz-Stauffacher. Obwohl erst seit 2019 Nationalrätin, hat sie sich in Bern rasch etabliert. Zusätzliche Sichtbarkeit verleiht ihr das Präsidium der FDP-Frauen.

Zwar könnte Vincenz-Stauffacher Konkurrenz durch SVP-Nationalrätin Esther Friedli erhalten. Doch bisher hatte die SVP in St. Gallen in Ständeratswahlen nie eine Chance – nicht einmal mit dem populären Toni Brunner, Friedlis Partner. Der zweite Sitz scheint fest in der Hand von Benedikt Würth (Die Mitte).

Susanne Vincenz-Stauffacher (FDP) kandidierte schon 2019 für den Ständerat, verlor damals aber gegen Benedikt Würth (Die Mitte). Nun könnte sie es schaffen. Foto: Keystone

Solothurn: Holt die FDP Zanettis Sitz?

Der zweite Problemkanton der Genossen ist Solothurn. Es ist so gut wie sicher, dass ihr Ständerat Roberto Zanetti (67) nach 13 Jahren abtritt. SP-Nationalrätin Franziska Roth dürfte versuchen, seinen Sitz zu verteidigen. Doch die «Solothurner Zeitung» spekuliert, dass Bildungsdirektor Remo Ankli, der bestgewählte Solothurner Regierungsrat, für die FDP ins Rennen steigt – und gute Chancen hat, Roth zu schlagen.

Auf dem zweiten Solothurner Sitz ist Pirmin Bischof (Die Mitte) kaum gefährdet.

Jagt er der SP den Sitz ab? Der heutige Solothurner FDP-Regierungsrat Remo Ankli. Foto: Simon Glauser

Tessin: Alle Augen auf Marina Carobbio

Auch der Südkanton bereitet den SP-Strategen Sorgen. 2019 bugsierte Marina Carobbio spektakulär (und mit nur 45 Stimmen Unterschied) Filippo Lombardi (Die Mitte) aus dem Amt. Doch nun wird Carobbio gehandelt als Kandidatin, um im April 2023 den SP-Sitz im Staatsrat zu verteidigen. Ohne Carobbio ist der Ständeratssitz für die SP fast sicher verloren. Doch selbst wenn sie den Ständerat der Kantonsregierung vorziehen sollte, ist ihre Wiederwahl nicht sicher. Erben könnten ihren Sitz Die Mitte oder die FDP.

Auch der Sitz von Marco Chiesa (SVP) ist nicht in Stein gemeisselt, aber sicherer als der von Carobbio.

Sie schaffte 2019 die Sensation im Tessin: SP-Ständerätin Marina Carobbio könnte in die Kantonsregierung wechseln. Foto: Keystone

Bern: Wer folgt auf Stöckli ins Stöckli?

Der – neben Rechsteiner und Zanetti – dritte alte Mann der SP im Ständerat, der 70-jährige Berner Hans Stöckli, hat seinen Rücktritt bereits offizialisiert. Nationalrätin Flavia Wasserfallen soll ihn beerben. Ihre Wahlchancen sind deutlich besser als jene der SP in St. Gallen oder Solothurn.

Gefährlich werden könnte ihr allenfalls der populäre grüne Alt-Regierungsrat Bernhard Pulver. Oder – falls die bürgerliche Allianz optimal spielt – auch ein FDP-Kandidat wie Christian Wasserfallen. Der zweite Berner Ständerat Werner Salzmann (SVP) ist kaum gefährdet.

Für Hans Stöckli ins Stöckli will Flavia Wasserfallen, Nationalrätin und ehemalige Generalsekretärin der SP Schweiz. Foto: Franziska Rothenbühler

Waadt: Maillard ist kaum zu stoppen

Die Waadt verspricht der SP Hoffnung: So gut wie alle Politbeobachter erwarten, dass Pierre-Yves Maillard, der Präsident des Gewerkschaftsbunds, den Ständeratssitz zurückholen wird, den die SP 2019 verloren hat. Die Frage aber ist, auf wessen Kosten: der FDP oder der Grünen?

Der bald 67-jährige FDP-Ständerat Olivier Français hört voraussichtlich auf – doch die FDP als mit Abstand die stärkste Partei im Kanton müsste seinen Sitz verteidigen können. Als Kandidat im Gespräch ist Pascal Broulis, der mit Maillard schon in der Kantonsregierung ein Duo infernale bildete. Brisant, dass gerüchtehalber auch die erst 50-jährige Adèle Thorens (Grüne) nach nur einer Legislatur keine Lust mehr hat. Falls Maillard seinen Sitz auf Kosten der Grünen gewinnt, wird Rot-Grün nicht gestärkt.

Für Beobachter so gut wie gewählt: Pierre-Yves Maillard – Nationalrat, Ex-Regierungsrat und Gewerkschaftsboss – will für die SP den Waadtländer Ständeratssitz zurückerobern. Foto: Odile Meylan

Neuenburg: SP-Angriff auf die Grünen

Auch in Neuenburg hat die SP 2019 ihren Sitz überraschend an die Grüne Céline Vara verloren. Als möglicher Kandidat für die Rückeroberung wird SP-intern der erst 43-jährige Alt-Regierungsrat Jean-Nathanaël Karakash gehandelt. In Neuenburg ist die FDP derart stark, dass ihr Ständeratssitz, den Philippe Bauer hält, kaum gefährdet ist. Zittern muss die Grüne Vara. Ein SP-Sieg gegen sie wäre für Rot-Grün ebenfalls ein Nullsummenspiel.

Grüne Céline Vara gewann 2019 überraschend – nun muss sie wegen der SP zittern. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Schwyz: Warten auf Petra Gössi

In Schwyz hielt die SVP bis vor kurzem beide Ständeratssitze – ein Sonderfall. Den ersten hat sie 2019 an Die Mitte verloren, und nun wackelt nach der Rücktrittsankündigung von Alex Kuprecht auch der zweite. Nationalrat Pirmin Schwander will Kuprecht beerben. Ob Schwander, der selbst für SVP-Verhältnisse weit rechts steht, eine Majorzwahl gewinnen kann, ist jedoch fraglich. Profitieren müsste von dieser Konstellation die FDP, vor allem wenn Nationalrätin Petra Gössi antritt. Bis jetzt schweigt die Ex-FDP-Präsidentin aber über ihre Absichten.

Will sie oder will sie nicht? Die Ex-FDP-Präsidentin Petra Gössi hat Chancen, der SVP in Schwyz auch den zweiten Ständeratssitz wegzunehmen. Foto: Franziska Rothenbühler

Zürich: FDP gegen GLP

So hoffnungsvoll es für die FDP in anderen Kantonen aussieht, so sehr muss sie in Zürich zittern. Ob Nationalrätin Regine Sauter den Sitz des abtretenden Ruedi Noser verteidigen kann, ist unsicher. Gefährlich werden könnte Sauter namentlich eine Kandidatur der GLP – etwa von Nationalrätin Tiana Angelina Moser.

Sie bedroht den traditionellen FDP-Sitz in Zürich: Tiana Angelina Moser, Fraktionschefin der GLP im Bundeshaus. Foto: Urs Jaudas

Aargau: Die SVP macht es ein wenig spannend

Für die Überraschung der Woche sorgt der Aargauer SVP-Ständerat Hansjörg Knecht, der nach nur einer Legislatur seinen Rücktritt angekündigt hat. SP-Nationalrätin Gabriela Suter hat bereits ihre Kandidatur angemeldet. Doch die SVP ist im Aargau derart stark, dass es für Kandidierende egal welcher anderen Parteien sehr optimal laufen muss, um sie zu schlagen. Sollte die SVP mit dem moderaten Regierungsrat Alex Hürzeler antreten, ist das Rennen nahezu gelaufen. Der zweite Sitz von Thierry Burkart (FDP) ist sowieso ungefährdet.

Hansjörg Knecht eroberte für die SVP Aargau 2019 nach achtjähriger Abwesenheit den Ständeratssitz zurück, mag jetzt aber bereits nicht mehr. Foto: Keystone

FDP im Aufwind, Rot-Grün im Abwind

Die Bilanz: Für die FDP sind die Aussichten in den Ständeratswahlen 2023 hervorragend. In St. Gallen, Solothurn und Schwyz liegen Sitzgewinne in Griffweite, im Tessin ist einer möglich. Demgegenüber droht ihr ein Sitzverlust in Zürich – oder, falls es ganz, ganz dumm läuft, in der Waadt. Für das behäbige Stöckli sind das fast schon revolutionäre Sitzverschiebungen: Die FDP könnte netto drei, vielleicht sogar vier Sitze gewinnen und zur stärksten Kraft im Stöckli aufsteigen. Das wäre im Dezember 2023 dann auch ein starkes Argument bei der Verteidigung der beiden FDP-Bundesratssitze.

Die Mitte kann optimistisch sein, ihre 14 Mandate zu halten.

Allen Polparteien drohen hingegen Sitzverluste. Die SVP muss stark um ihren Schwyzer Sitz zittern – und ein kleines bisschen um ihr Aargauer Mandat. Ein Sitzgewinn scheint für sie ausser Reichweite.

Die SP ist seit 2019 im Ständerat bereits von 12 auf 8 Sitze zurückgefallen. Nun drohen ihr weitere Niederlagen in St. Gallen, Solothurn und im Tessin. Zwar kann sie in der Waadt (wahrscheinlich) und in Neuenburg (vielleicht) auf Sitzgewinne hoffen. Weil diese aber auf Kosten der Grünen gehen dürften, könnte das rot-grüne Lager als Ganzes bis zu drei Sitze verlieren.

Markus Häfliger ist Bundeshausredaktor und Reporter bei der Seite Drei. Mehr Infos @M_Haefliger

Fehler gefunden?Jetzt melden.