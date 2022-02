Wende im Werkstätten-Streit – Für die BLS ist jetzt auch die zweitbeste Lösung gut genug

Das Risiko, in Bern-West zu scheitern, ist ihr zu gross: Die BLS setzt nun auf eine Werkstätte in Oberburg – auch wenn sie Abstriche machen muss.

Die Katze ist aus dem Sack, die BLS gibt den Chliforst im Westen der Stadt Bern als Standort für ihre neue Werkstätte auf. Sie setzt dafür ihre Kräfte für einen Um- und Neubau in Oberburg ein, wo sie schon heute Züge unterhält. Dieser Schritt hatte sich abgezeichnet.

An einem virtuellen Medientermin sagte BLS-Chef Daniel Schafer am Donnerstag offen, dass das Berner Bahnunternehmen den Schwenker nicht freiwillig macht. Angesichts des massiven Widerstands sei zu befürchten gewesen, dass sich der Neubau im Chliforst weiter verzögere und am Schluss vor Bundesgericht scheitere. Dann wäre die BLS in ein paar Jahren gezwungen gewesen, wieder bei null anzufangen – wo doch die Anlage 2030 zwingend fertig sein müsse.