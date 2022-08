Saisonauftakt im Handball – Für die Berner ist Schmids Rückkehr nicht nur eine Chance Wacker Thun und der BSV starten in eine Meisterschaft, die sie kaum gewinnen werden. Wir liefern Antworten auf die drängendsten Fragen. Adrian Horn

Nicht aufzuhalten: Auch im gehobenen Sportleralter verkörpert Andy Schmid Sonderklasse. Foto: Martin Meienberger (Freshfocus)

Viel mehr Superlativ geht nicht. Fünfmal in Folge ist Andy Schmid in der besten Liga der Welt zum besten Spieler gewählt worden. Zu zwei Meistertiteln und zu einem Cupsieg führte der Regisseur die Rhein-Neckar Löwen in Deutschland. Und als er Mannheim im Frühsommer verliess, tat er dies durch die Vordertür. Auch die Gegenspieler spendeten nach der letzten Partie Beifall, die hoch angesehene «Süddeutsche Zeitung» titelte: «Der geniale Handballer geht.»