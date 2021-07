Thuns Hochwasserchef – Für den Schutz von Mensch und Umwelt verantwortlich Heinz Wegmüller koordiniert in diesen Tagen in Thun die Hochwasser-Schutzmassnahmen. Die Redaktion kürt ihn zum Kopf der Woche. Marc Imboden

Als Chef Regionales Führungsorgan (RFO) bestimmt Heinz Wegmüller in letzter Instanz über die Hochwasserschutzmassnahmen in der Region Thun. Foto: Christoph Gerber

Basisdemokratie und ausgiebige Debatten in Parlamenten oder an Gemeindeversammlungen sind wichtig für unsere Gesellschaft – wenn die Zeit nicht drängt. Wenn aber Tempo angesagt ist, sind vorübergehend Leute gefragt, die Entscheidungen sofort und ohne Rücksprache mit den verschiedensten Interessengruppen treffen können. So war es in den ersten Monaten der Corona-Pandemie, und so ist es auch in diesen Tagen, in denen die Bedrohung durch das Hochwasser stündlich steigt.