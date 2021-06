Berufsschulzentrum Interlaken – Für den Schulstandort kämpfen Der Gemeindeverband Berufsschulzentrum Interlaken, dem nur noch der BZI-Boden gehört, soll weiter für den Schulstandort eintreten. Anne-Marie Günter

Der Schulstandort des BZI (Bild: Schulgebäude) soll bleiben. Foto: BOM

1980 gründeten die Gemeinden der Region Oberland-Ost einen Verband, um gemeinsam eine Berufsschule zu bauen. 1996 wurde sie eingeweiht, aber fünf Jahre später übernahm sie im Zug der Kantonalisierung der Berufsschulen der Kanton Bern.

Der Gemeindeverband behielt aber seine Hand auf dem Land, auf dem die Schulbauten stehen, und gab es nur im unentgeltlichen Baurecht ab. Er zahlt seither für das Land Liegenschaftssteuer und Schwellentell und tagt nur, wenn ein besonderes Geschäft ansteht.

Bucher und Christ in Vorstand gewählt

Am 24. Juni war es wieder so weit. Es ging darum, mit dem Grindelwalder Gemeindepräsidenten Beat Bucher und dem Interlakner Gemeinderat Franz Christ zwei neue Vorstandsmitglieder zu wählen, die Christian Anderegg und Urs Graf ersetzen.

Mit 17 zu null Stimmen wurden sie, Präsident Andreas Oberli, die Rechnungsrevisoren Kurt Zumbrunn und Beat Mühlemann und Geschäftsführerin Vreni Grossmann gewählt.

Rechnung und Budget bewilligt jeweils der Vorstand, die Gemeinden werden orientiert. Einziger Ertrag 2020 war der Zins von 102 Franken, der Aufwand betrug 1944 Franken. Das Land ist auf einen Franken abgeschrieben, und das Vermögen nahm um den Aufwandüberschuss auf 97‘446 Franken ab. Zum letzten Mal getagt hat der Verband 2018, und da ging es darum, ob die Gemeinden das Weiterbildungsangebot am BZI unterstützen sollen. Der Antrag wurde dann aber zurückgezogen.

Weiterbildung floriert

BZI-Rektor Ernst Meier orientierte, dass die Weiterbildung aktuell gut auf Kurs sei. 1109 Personen machen in 96 Klassen eine Weiterbildung, erzielt wird ein Umsatz von 800‘000 Franken. Rückläufig ist die Anzahl der Lernenden; aktuell sind es 1888, die in 20 Berufen in Interlaken, Frutigen («Hölzige»), Meiringen (KV) und Unterseen (Gesundheitsberufe) unterrichtet werden.

Sehr rückläufig ist die Anzahl der Lernenden in den kaufmännischen Berufen. Meier führt dies auch darauf zurück, dass die kantonalen Ämter abgewandert sind. Das BZI wäre bereit für die Umsetzung der neuen Form der Berufsausbildung für Kaufleute und Detailfachangestellte, die mehr auf vernetzte Kompetenzen als auf Wissen setze.

Gute Ausbildung

«Das Oberland bildet gut aus», sagte Meier. Die Zahl der Jungen, die den gymnasialen Weg wählten, sei gleichbleibend bei rund 17 Prozent, weitere 17 Prozent machten eine Berufsmatur. Die Zusammenarbeit mit dem Gymnasium sei gut, das BZI sei IT-Betreuer für beide Schulen. Beim Projekt Berufsfachschulen, wo eine Reduktion der Schulstandorte für 20 Berufe im Kanton diskutiert wird, tritt das BZI zusammen mit dem Thuner Berufschulzentrum IDM als Teilprojekt «Thun-Berner Oberland» auf.

«Ihr seid für uns wichtig für die Selbstständigkeit des Schulstandorts.» Ernst Meier, BZI_Rektor

Es gehe um die Regionalentwicklung, sagte Meier. Ein gutes Argument der Region beim Entscheid, welcher Beruf wo gelehrt wird, sieht Meier in freien Schulraumkapazitäten. Das BZI wolle in der Regionalentwicklung ein verlässlicher Partner sein. «Ich bin froh, dass ihr auch da seid. Ihr seid für uns wichtig für die Selbstständigkeit des Schulstandorts», sagte Meier zu den Gemeindedelegierten. Der Rückhalt der Gemeinden zähle.

