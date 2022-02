Huttwil und Thun gewinnen – Für den SC Lyss ist die Saison zu Ende Während die Seeländer die dritte Niederlage kassieren und damit ausscheiden, stehen Huttwil und Thun vor dem Halbfinal-Einzug im Mysports-League-Playoff.

Der EHC Thun (im Bild Nicola Christen, links) feierte gegen Martigny (im Bild Colin Loeffel) einen 3:1-Erfolg. Foto: Patric Spahni

Drei Spiele, drei Niederlagen: Für den SC Lyss, der sich in der letzten Qualifikationsrunde den 8. Platz gerade noch so gesichert hatte und sich damit für das Playoff qualifizierte, endet das Abenteuer im Viertelfinal. Gegen den EHC Basel verloren die Seeländer auch Spiel Nummer 3 deutlich mit 0:5.

Im Playoff der Mysports League sind damit noch zwei Berner Teams vertreten: Hockey Huttwil und der EHC Thun – und für beide sieht es ganz ordentlich aus. Die Oberaargauer lagen gegen den EHC Arosa zwar bereits nach dem ersten Drittel 0:3 hinten, doch sie kämpften sich zurück, glichen im Mittelabschnitt aus und gingen in der 42. Minute dank dem Treffer Michael Ruchs mit 4:3 in Führung. Am Ende gewannen sie 5:3. Auch die Oberländer gerieten gegen Martigny zuerst in Rückstand, feierten letztlich aber einen 3:1-Erfolg.

Huttwil und Thun liegen damit in ihrer Serie mit 2:1-Siegen in Front. Am Samstag können sie den Einzug in den Halbfinal sicherstellen – beide Teams müssen auswärts ran.

spy

