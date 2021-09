Gemeindepräsident Ueli Zeller – «Für den Moment habe ich meinen Beitrag geleistet» Er war acht Jahre Gemeindepräsident von Zweisimmen. Das genügt Ueli Zeller: «Es war eine schöne und interessante Aufgabe.» Svend Peternell

Ueli Zeller (SVP) ist noch bis Ende Jahr Gemeindepräsident von Zweisimmen. Dann wird dieses Amt aufgehoben. Foto: PD

Mit dem neuen Abstimmungs- und Wahlreglement von Zweisimmen wird die Rolle des bisherigen Gemeindepräsidenten, der vor allem die Gemeindeversammlungen leitete und Repräsentationsaufgaben wahrnahm, hinfällig. Ueli Zeller (58) hatte diese Aufgabe während der letzten zwei Legislaturen inne.

«Für mich war immer klar, dass ich nur zwei Legislaturen machen würde.» Ueli Zeller, bis Ende Jahr Gemeindepräsident von Zweisimmen

«Für mich war immer klar, dass ich nur zwei Legislaturen machen würde. Das hatte ich von vornherein so festgelegt», sagt der an der Volksschule Zweisimmen unterrichtende Lehrer. «Gewisse Sachen waren spannend. Ich sah in die Politik rein, und es zeigte mir, wie es läuft», blickt er zurück.