Bläserklasse Niesen in Reichenbach – Für Blasmusik ist es nie zu spät Seit Oktober kommen jeden Donnerstag 13 Erwachsene zusammen, um die Grundlagen eines Blasinstruments zu erlernen. Die Bläserklasse Niesen wird von vier umliegenden Musikvereinen organisiert. Christoph Buchs

13 Interessierte haben sich für die Bläserklasse Niesen angemeldet. Foto: Christoph Buchs

Auf dem leicht vergilbten Foto über dem Fenster strahlen um die 60 Musikantinnen und Musikanten in die Kamera. Die Musikgesellschaft Reichenbach im Jahr 1996. Ein Vorzeigeverein in der Oberländer Blasmusikszene. Die Reichenbacher spielten in der 1. Stärkeklasse. Sie holten Ehrenplätze an eidgenössischen Musikfesten und Unterhaltungswettbewerben. Stolzer Dirigent in dieser Ära war Markus Graf. Im Jahr 2000 – nach 22 Jahren im Amt – gab er den Taktstock weiter.