Tagestipp: Konzert im Le Singe – Für alle Prince-Fans Die dänische Sängerin und Bassistin Ida Nielsen, die früher zur Band von Popstar Prince gehörte, kommt nach Biel. Mirjam Comtesse

Ida Nielsen präsentiert im Le Singe in Biel ihr neustes Album. Foto: zvg

Bekannt wurde Ida Nielsen als Bassistin bei Prince in den letzten Begleitbands «The New Power Generation» und «3rdeyegirl». Seit Jahren spielt sie nicht nur in vielen verschiedenen Formationen, sondern ist auch mit ihrem eigenen Projekt unterwegs. 2019 veröffentlichte die Dänin ihr drittes Album «Time 2 Stop Worring», in dem eine Mischung aus Oldschool Funk mit Hip-Hop, Reggae und einem Hauch von Weltmusik zu hören ist. Und natürlich viel Bass. So hat Funk auch 2021 noch seine Existenzberechtigung. (mjc)

Le Singe, Biel, Freitag, 19. November, 21 Uhr.

