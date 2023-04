Kunstausstellung in Unterseen – Fünfzehn Wege zum freien Bild Bis 7. Mai gibt die Art23 in der Galerie Kunstsammlung Unterseen Einblicke in die Vielfalt des aktuellen Berner Oberländer Kunstschaffens. Sibylle Hunziker

Am Samstag eröffneten die BKBEO die Art23 in Unterseen. Erstmals dabei: Werke von Mercédès Pasche aus Thun. Foto: Sibylle Hunziker



«Liberté». Endlos und in grossen Lettern wiederholt Mercédès Pasche das Wort «Freiheit» in der silberhellen Grundierung hinter einem ihrer Gedichte, das die Schönheit der Natur feiert und die Freiheit der Menschen, sich am Leben und an der Liebe zu freuen. Angefangen hat die Künstlerin, die dieses Jahr zum ersten Mal mit den «Bildenden Kunstschaffenden Berner Oberland» (BKBEO) ausstellt, vor 40 Jahren mit Kalligrafie. «Doch ich brauchte mehr Freiheit.»