Bundesfeier in Thun – Fünfmal fünf Minuten Redezeit Die Stadt organisiert auf der Lindermatte die offizielle Bundesfeier. Thunerinnen und Thuner haben die Möglichkeit, ihre eigene Rede zum 1. August zu halten. pd

Feuerkünstler Thomas Reich wird an der diesjährigen Bundesfeier in Thun auftreten und auch das Feuer zum 1. August entzünden. Foto: PD

Auch in diesem Jahr wird die offizielle Bundesfeier der Stadt Thun auf der Lindermatte am Thunersee ausgetragen. Nachdem die drei letzten Feiern durch den Neufeld-Leist organisiert worden sind, zeichnet in diesem Jahr erstmals die Stadt Thun für die Organisation und die Durchführung des Anlasses verantwortlich.

Neue Wege geht die Stadt mit den Ansprachen zum 1. August. «Anstelle einer einzelnen Festrede möchte die Stadt Thun der Bevölkerung das Wort geben.» Fünf Thunerinnen und Thuner haben die Gelegenheit, während jeweils 5 Minuten ihre ganz persönliche 1.-August-Rede zu halten. «Wir freuen uns über Reden mit originellen Ideen, Zukunftsvisionen, Denkanstössen, Wünschen und Anregungen», schreibt die Stadt. Aber auch mutige Thesen oder ernstes Sinnieren über die Lage der Nation – oder der Stadt Thun – seien erwünscht.

Interessierte jeden Alters können sich bis Freitag, 16. Juli, per Mail an bundesfeier@thun.ch mit Adressdaten, Alter sowie mit Angabe des beabsichtigten Rede-Themas (Stichworte genügen) für einen Auftritt

anmelden. Die Rednerinnen und Redner werden nach den Kriterien Vielfalt, Kreativität und Thun-Bezug ausgewählt und bis Montag, 19. Juli, benachrichtigt.

«Auf die Thuner Bevölkerung und die Feriengäste warten eine Festwirtschaft und attraktive

Programmpunkte», teilt die Stadt mit. Das Alphornduo Timorosso mit den beiden Profi-Musikerinnen Tina

Wilhelm und Monika Zuber sorgt mit modern arrangierten und traditionellen Melodien für

musikalische Unterhaltung. Feuerkünstler Thomas Reich wird ab 21.30 Uhr auftreten und anschliessend das 1.-August-Feuer entzünden. «Das Abbrennen von Feuerwerk ist ebenfalls erlaubt, sofern im Kanton kein

Feuerverbot herrscht», steht in der Mitteilung. Das Fest findet bei jeder Witterung statt – unter den geltenden Corona-Schutzmassnahmen.

