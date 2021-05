Nach Seilbahnunglück in Italien – Fünfjähriger soll Intensivstation verlassen Der gesundheitliche Zustand des einzigen Überlebenden des tragischen Seilbahnunglücks in Norditalien hat sich weiter verbessert.

14 Menschen verloren bei dem Unglück ihr Leben: Mit Blumen und Karten beim Eingang der Seilbahn-Talstation in Stresa wird den Opfern gedenkt. (27. Mai 2021) Foto: Tino Romano (Keystone)

Der Zustand des kleinen Jungen, der als einziger das Seilbahnunglück in Norditalien überlebte, bessert sich weiter. Der Fünfjährige könne am Dienstag von der Intensivstation auf eine andere Station verlegt werden, teilte das Kinderkrankenhaus in Turin am Montagabend mit. Seine Brust- und Bauchverletzungen besserten sich. Seine Tante sei bei ihm, hiess es weiter.

Am Sonntag vor einer Woche war am Monte Mottarone westlich des Lago Maggiore in der Region Piemont aus bislang ungeklärter Ursache eine Gondel abgestürzt. Sie riss 14 Menschen mit in den Tod. Der kleine Junge verlor dabei seine Eltern, seinen Bruder und seine Urgrosseltern. Er und ein anderes Kind waren damals schwer verletzt per Helikopter nach Turin geflogen worden. Das andere Kind überlebte nicht.

