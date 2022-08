Guntelsey in Thun – Fünffacherfolg für Thuner Stadtschützen Am Jugendtag des OKSV erkürten die Nachwuchsschützinnen und Nachwuchsschützen ihre Oberländer Meister.

In der Kategorie U-21 nahmen die Thuner Stadtschützen gleich die ersten fünf Plätze auf dem Podest ein. Foto: PD

Der Oberländische Kleinkaliber-Schützenverband (OKSV) führte an seinem Jugendtag für die Nachwuchsschützinnen und Nachwuchsschützen in den Kategorien U-15/U-17/U-21 erstmals einen kommandierten Finalwettkampf durch. Dabei feierte der Nachwuchs der Thuner Stadtschützen in der Kategorie U-21 gleich einen Fünffacherfolg. Es siegte Tanya Fankhauser ganz knapp vor Philipp Meyer. Auf den weiteren Rängen folgen Rahel Gattlen, Raphael Flühmann und Florian Hofer.

In den anderen Kategorien setzten sich Jugendliche aus Buchholterberg durch. Alina Schmid gewann in der Kategorie U-17, Sara Fahrni bei den Jüngsten (U-15). Die Neuerung im Wettkampfformat wurde von den Nachwuchsleitern nach Angabe des OKSV durchwegs positiv aufgenommen. Weiter wurde am Jugendtag mit dem Gewehr auf 50 Meter aufgelegt geschossen. Dabei traf Ivo Schertenleib aus Kandersteg am besten vor Pirmin Anderegg und Mike Abplanalp, beide aus Meiringen.

PD

