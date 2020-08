Rassistisch geprägte Sujets – Fünf Vorschläge, was mit dem Wandbild passieren soll Im Schulhaus Wylergut in der Stadt Bern hängt seit 1949 ein Wandbild mit stereotypen Darstellungen von Menschen. Was nun mit dem Werk geschehen soll.

Das koloniale Wandbild im Schulhaus Wylergut stammt aus dem Jahr 1949. Foto: Keystone

Fünf Vorschläge von Projektteams für eine Überarbeitung des rassistisch geprägten Wandbildes im Stadtberner Schulhaus Wylergut werden im August und September öffentlich präsentiert.

Am 19. August und am 5. September stellen die interdisziplinären Projektteams im Kornhausforum ihre Eingaben öffentlich vor, wie die Stadt Bern am Freitag mitteilte. Am 1. September findet zudem eine Podiumsdiskussion zum Umgang mit dem Kulturerbe der Kolonialzeit statt.

Im Juni hatten Unbekannte Teile des umstrittenen Wandbildes mit schwarzer Farbe übermalt. Sie kritisierten damit den «heuchlerischen» Umgang der Stadt Bern mit dem Kulturerbe aus der Kolonialzeit.

Das Wandbild der Künstler Eugen Jordi (1894-1983) und Emil Zbinden (1908-1991) prangt seit 1949 im Schulhaus Wylergut. Es zeigt ein Alphabet, das die Buchstabenfolge mit Tierbildern, einzelnen Pflanzen und Artefakten, aber auch mit drei stereotyp dargestellten Menschen aus Afrika, Asien und Amerika illustriert.

Das Sgraffito der in ihrer Zeit sozial engagierten Künstler Jordi und Zbinden gehört zur originalen Ausstattung des Schulhauses Wylergut und ist denkmalpflegerisch als «erhaltenswert» eingestuft.

Die Stadt Bern hatte letzten Herbst einen Ideenwettbewerb lanciert, der das Kulturerbe aus der Kolonialzeit «kritisch und zeitgemäss» einordnen solle.

chh/sda