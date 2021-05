iPhone und Android – Fünf Verwendungszwecke für das alte Smartphone Entsorgen, verschenken oder in der Schublade verschwinden lassen? Wir haben Tipps, was sich mit ausrangierten Telefonen sonst noch anstellen lässt. Matthias Schüssler

Das iPhone 4 wäre reif fürs Rezyklieren – doch es gibt auch ein schönes Museumsstück ab. Video: Adrian Panholzer, Matthias Schüssler

Die Swisscom schätzt , dass in der Schweiz geschlagene acht Millionen an alten Handys ungenutzt in den Schubladen liegen. Das seien brachliegende Ressourcen, kommentiert das Telecomunternehmen und zitiert Heinz Böni, einen Experten bei der Empa: «Aus einer Tonne Handyschrott lässt sich mehr Gold herausholen als aus einer Tonne Gestein in einer südafrikanischen Goldmine.»

Klar: Alte Geräte, die nicht mehr benötigt werden, sollten im Elektronikfachhandel zur fachgerechten Entsorgung zurückgebracht oder einem der Buyback-Programme zugeführt werden. Es gibt sie bei allen drei Mobilfunkanbietern Swisscom , Sunrise und Salt .