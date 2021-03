Nach Unfall in Sundlauenen – Fünf Verletzte, Strasse stundenlang gesperrt Drei Autos waren am Samstagabend in Sundlauenen in einen Unfall verwickelt. Fünf Personen mussten ins Spital gebracht werden, die Strasse war stundenlang gesperrt.

In Sundlauenen am rechten Thunerseeufer ereignete sich am Samstagabend ein schwerer Autounfall. Die Polizei wurde gemäss einer Mitteilung kurz nach 18.35 Uhr alarmiert. Die Meldung: Zwischen der Bushaltestelle Pilgerweg und dem nächsten Tunnel in Fahrtrichtung Thun habe sich ein Unfall ereignet.

Gemäss der Polizei war ein Auto in Richtung Thun unterwegs, als es in der Rechtskurve vor dem Tunnel auf die Gegenfahrbahn geriet; warum ist noch unklar. Zunächst touchierte es einen Wagen, der entgegenkam, seitlich. Dann kollidierte es frontal mit dem nächsten Auto, das entgegenkam.

In den drei Autos sassen insgesamt fünf Personen. Sie alle mussten von drei Ambulanzteams in umliegende Spitäler transportiert werden. Die Feuerwehr Bödeli war zur Bindung von ausgelaufenen Flüssigkeiten und für die Verkehrsregelung vor Ort.

Für die Dauer der Unfall- und Bergungsarbeiten musste die Strasse während rund dreier Stunden komplett gesperrt werden. Eine Verkehrsumleitung wurde eingerichtet. Der genaue Hergang des Unfalls sowie dessen Ursache werden durch die Kantonspolizei Bern untersucht.

pd/maz