In eigener Sache – Fünf Tamedia-Journalisten im Rennen um einen Swiss Press Award Für den Swiss Press Award, der am 28. April verliehen wird, sind drei Arbeiten aus dem Hause Tamedia nominiert. red

Eine der nominierten Recherchen: Tuğba Ayaz’ Text «Die Schweiz der Anderen».

Für den Swiss Press Award sind fünf Autorinnen und Autoren aus dem Hause Tamedia nominiert: Christoph Lenz mit «Die Klimaschande von Visp», erschienen im «Magazin» (hier lesen), ausserdem Tuğba Ayaz mit «Die Schweiz der Anderen – Wie leben sie? Was denken sie? Vom Versuch, Jugendlichen aus Dietikon und Spreitenbach nahezukommen», ebenfalls im «Magazin» publiziert (hier lesen).

Auch Julian Witschi, Catherine Boss und Marius Aschwanden sind mit der Recherche-Serie «Umweltskandal Blausee», die in der «Berner Zeitung» erschien, im Rennen um einen Preis (hier lesen). Die Gewinnerinnen und Gewinner werden am 28. April in fünf verschiedenen Kategorien (Text/Online/Audio/Video/Lokales) verkündet, der erste Preis beträgt jeweils 15’000 Franken. Wir gratulieren den Kolleginnen und Kollegen und drücken die Daumen!

