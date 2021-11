Ein Monat in der Tonhalle – Fünf Solistinnen, ein Saal Viele Highlights und ein paar Fragen: Das Tonhalle-Orchester testet die Akustik im restaurierten Saal. Susanne Kübler

Geigerin und Perpetuum mobile: Alena Baeva. Foto: Shirokov

Natürlich, es ist schade, dass die geplante Japan-Tournee des Tonhalle-Orchesters wegen Corona ins Wasser gefallen ist. Aber es war auch eine Chance: Das Orchester konnte die Zeit nutzen, um den restaurierten und durchgehend voll besetzten Saal mit vier Programmen, fünf Solistinnen und dem Chefdirigenten Paavo Järvi auszuloten.

Alena Baeva

Man bekommt schon vom Zusehen einen Krampf in der Hand, wenn die Alena Baeva wie ein aufgeputschtes Perpetuum mobile durch den letzten Satz von Barbers Violinkonzert rast. Aber was irr aussieht, klingt grossartig, nämlich dunkel, zartherb, hoch expressiv – die 36-jährige Russin findet selbst in diesen endlosen Triolenketten Raum, um den Klang zum Blühen zu bringen.