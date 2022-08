Auf Gegenfahrbahn geraten – Fünf Personen im Spital nach Unfall in Herzogenbuchsee Am späten Montagnachmittag ist es in Herzogenbuchsee zu einem Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen gekommen. Fünf Personen mussten ins Spital gebracht werden. Miriam Schneuwly , SDA

Beim Zusammenstoss mehrere Fahrzeuge sind in Herzogenbuchsee am Montagnachmittag insgesamt fünf Personen verletzt worden. Eine von ihnen musste per Helikopter in Spitalpflege gebracht werden. Die übrigen wurden von Ambulanzen zur Kontrolle ins Spital gefahren.

Der Unfall ereignete sich laut Berner Kantonspolizei, als ein Auto kurz nach 16.50 Uhr von Herzogenbuchsee her auf der Zürichstrasse unterwegs war. Aus noch ungeklärten Gründen kam das Auto nach der Badwaldkurve vom Kurs ab und prallte frontal mit einem entgegenkommenden Lieferwagen zusammen. Durch den Aufprall geriet der Lastwagen auf die Gegenfahrbahn und stiess dort mit einem weiteren Auto zusammen.

Für die Unfallarbeiten musste der betroffene Strassenabschnitt mehrere Stunden lang gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet. Die Berner Kantonspolizei hat Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

