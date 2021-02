Feuer an der Mettstrasse – Fünf Personen bei Wohnhausbrand in Biel verletzt Am Sonntag ist in einem Wohnhaus in Biel ein Brand ausgebrochen. Eine Frau wurde dabei schwer verletzt, vier weitere Personen für Abklärungen ins Spital gebracht.

Am frühen Sonntagmorgen kurz nach 4 Uhr brannte in der Biel an der Mettstrasse ein Wohnhaus. Beim Eintreffen der Berufsfeuerwehr Biel hatte sich das Feuer bereits im ersten und zweiten Stock bereits ausgebreitet.

Den Einsatzkräften gelang es, vier Personen, darunter zwei Kinder, welche sich noch im Gebäude befanden, zu retten. Sie wurden mit Ambulanzen leicht verletzt ins Spital gebracht. Eine Frau, die sich mutmasslich aufgrund eines Sturzes auf dem Balkon im ersten Stock befand, musste schwer verletzt mit einer Ambulanz ins Spital gebracht werden. Der Brand konnte durch die rund 20 Angehörigen der Feuerwehr unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Aus Sicherheitsgründen wurde in der Folge eine Brandwache gestellt.

Das Haus wurde beim Brand stark beschädigt und ist aktuell nicht mehr bewohnbar. Für die betroffenen Personen wurde mit Hilfe der Gemeinde eine Unterbringungslösung gefunden. Während der Löscharbeiten musste der betroffene Abschnitt der Mettstrasse für mehrere Stunden gesperrt werden.

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Klärung der Brandursache und zur Höhe des Sachschadens aufgenommen.

pd/ske