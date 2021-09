A1 bei Wiedlisbach – Fünf Personen bei Verkehrsunfall verletzt In Fahrtrichtung Bern ereignete sich am Samstagnachmittag ein Unfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen. Mehrere Verletzte mussten ins Spital gebracht werden.

Eines der Autos kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Foto: pd/Kapo Solothurn

Am Samstag, kurz vor 15 Uhr, kam es auf der Autobahn A1 bei Wiedlisbach zu einem Unfall, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt. Die fünf beteiligten Autos waren in Fahrtrichtung Bern unterwegs. Eines der Unfallautos überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Fünf Personen wurden beim Unfall verletzt und nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort mit der Ambulanz ins Spital gebracht. Die A1 in Richtung Bern musste zeitweise komplett gesperrt werden, was entsprechende Verkehrsbehinderungen zur Folge hatte, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

Nebst mehreren Polizeipatrouillen standen fünf Ambulanzfahrzeuge, ein Notarzt, Angehörige der Feuerwehr Oensingen, Mitarbeitende der Firma NSNW (Nationalstrassen Nordwestschweiz) und ein Abschleppunternehmen im Einsatz.

pd/rsc

