Geschenktipps – Fünf neue Lieblingskochbücher der Kulinarikredaktion Kochbücher zu verschenken, ist immer eine gute Idee. Zum Beispiel jenes der McCartneys. Nina Kobelt Daniel Böniger

Linda und Paul McCartney zogen die Lämmer auf dem Hof jenen auf dem Teller vor. Foto: Linda McCartney © Paul McCartney

Veggie fields forever

Nachgekocht haben wir Sheperd’s Pie. Das ist ein britischer Klassiker, übersetzt wird sein Name mit Hirtenpastete und er ist normalerweise mit einer Unmenge an Lammfleisch gefüllt. Natürlich nicht so die Version von Linda McCartney. Die 1998 verstorbene Ehefrau von Ex-Beatle Paul McCartney war eine Pionierin in Sachen Vegetarismus, sie gab mehrere Kochbücher dazu heraus und engagierte sich – zusammen mit Paul – aktiv für eine fleischlose Welt. Ihre vier Kinder haben sie immer mit einbezogen. In diesem Buch erinnern sich Paul und die Töchter Mary und Stella an die Rezepte von Linda, einige davon der heutigen Zeit angepasst. Zum Beispiel das Vegi-Gehackte und die Linsen für die Pie. Die schmeckte einfach grossartig, übrigens.