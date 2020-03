Vakanzen sind besetzt – Fünf Neue für die Oberländer Schützen Wachtablösung bei den Oberländer Schützen: Mit fünf neuen Vorstandsmitgliedern geht der Oberländische Schützenverband in die Zukunft. Anne-Marie Günter

Die neuen Vorstandsmitglieder des Oberländischen Schützenverbands mit Ehrendamen (v.l.): Corinne Maurer, Präsident Urs von Allmen, Manuela Haller, Chef Jungschützen, Philipp Boss, Chef Pistole, Monika Kübli, Chef Finanzen, Beat Ruprecht, Vizepräsident, und Steffi Huggler. Foto: PD

«Vor 200 Jahren waren die Schützen ein wichtiger Eckpfeiler in der Verteidigung der Eidgenossenschaft», sagte Bernhard Hari, Präsident des Oberländischen Schützenverbands, an der 112. Delegiertenversammlung in der Mehrzweckhalle in Unterbach. 151 Stimmberechtigte, davon 124 Delegierte von Vereinen, waren anwesend. Schiessen sei aber, sagte der Präsident, auch eine Gründungssportart der Olympischen Spiele, und Schützen hätten für die Schweiz viele Medaillen geholt.