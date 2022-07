Einbruchsserie in 7 Kantonen – Fünf Männer wegen bandenmässigen Diebstahls angeklagt Die Staatsanwaltschaft des Kantons Bern hat fünf Männer, die seit März 2021 in Untersuchungshaft sitzen, angeklagt. Ihnen werden 22 Einbrüche zur Last gelegt.

Die Angeklagten haben mutmasslich 22 Einbrüche und Diebstähle in sieben Kantonen begangen. (Symbolbild) Bild: Marc Dahinden

Fünf Rumänen müssen sich wegen einer Einbruchsserie in sieben Kantonen vor Gericht verantworten. Die bernische Staatsanwaltschaft hat sie wegen bandenmässigen Diebstahls angeklagt.

Die Männer befinden sich seit Ende März 2021 in Untersuchungshaft, wie die kantonale Staatsanwaltschaft für besondere Aufgaben am Freitag mitteilte. Wann der Prozess vor dem Regionalgericht in Burgdorf beginnt, ist noch nicht bekannt.

Nach Erkenntnissen der Justiz sind die Männer verantwortlich für insgesamt 22 Einbrüche. Tresors und Bankomaten wurden aufgebrochen, mehrmals wurde in Geschäftsbetriebe eingebrochen. Betroffen waren ab Frühjahr 2020 Geschäfte und Bankfilialen in den Kantonen Bern, Freiburg, Solothurn, Luzern, Aargau, Waadt und Zürich.

Ein Einbruch in Kirchberg BE wurde im Februar 2021 durch die Polizei vereitelt. Dabei wurde ein Mann festgenommen. Im Zug der Ermittlungen wurden vier weitere Männer verhaftet. Die fünf Beschuldigten sind laut Communiqué zwischen 35 und 45 Jahre alt.

Das erbeutete Deliktsgut soll einen Gesamtwert von fast 400'000 Franken haben. Im Zuge der Straftaten sei zudem Sachschaden von über 200'000 Franken entstanden, schreibt die bernische Justiz. Die Beschuldigten seien teilweise geständig, die meisten von ihnen einschlägig vorbestraft.

SDA/Miriam Schneuwly

