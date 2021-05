Hausbesetzungen – Fünf Häuser in Bern besetzt In der Nacht auf Sonntag haben fünf Kollektive mehrere Häuser in und um Bern in Beschlag genommen – darunter auch Objekte, die bereits in der Vergangenheit besetzt wurden.

Das Kollektiv «Villa Rasselbande» besetzt derzeit die ehemalige Schreinerei in der Länggasse.

In der Nacht auf Sonntag haben fünf Kollektive in und nahe der Stadt Bern mehrere Häuser besetzt. Dies teilte die Anarchistische Gruppe Bern am Sonntagvormittag mit.

Von der Besetzung betroffen sind nebst zwei Wohnhäusern an der Bitziusstrasse und der Tillierstrasse auch die alte Schreinerei in der Länggasse, das ehemalige Swisscom-Hochhaus an der Ostermundigenstrasse und das frühere Betagtenheim in Zollikofen. Fast alle Objekte wurden bereits in der Vergangenheit von Hausbesetzern in Beschlag genommen, dann aber wieder geräumt.

Gemäss den Besetzerkollektiven «Waldhütte», «Ramba Zamba», «Hula-Hoop», «Tarap» und «Villa Rasselbande» sind die Häuser aus scheinheiligen Gründen geräumt worden. Mit den Hausbesetzungen soll nun verhindert werden, dass die erneut leerstehenden Häuser «vergammeln». Die Kollektive wollen die in Beschlag genommenen Häuser deshalb beleben und demnach auch mit den entsprechenden Eigentümern in Kontakt treten.

Zudem stünden die Besetzungen im Zusammenhang mit dem Prozess gegen 16 Personen, die 2017 das Haus an der Effingerstrasse 29 besetzt und sich gegen dessen Räumung gewaltsam gewehrt haben. Ab kommenden Montag müssen sie sich nun vor dem Berner Regionalgericht verantworten.

pd/sst

