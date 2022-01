Listen für die Grossratswahlen – Fünf Dinge, die Sie über die Kandidierenden wissen sollten 2213 Personen kandidieren Ende März für die Wahl in den Grossen Rat. Wir haben einige Namen herausgepickt – und verabschieden einige Schlachtrosse. Chantal Desbiolles Stefan von Bergen Stefan Schnyder Christoph Hämmann

Die Sitze im Kantonsparlament sind heiss begehrt: 2213 Bernerinnen und Berner kandidieren für die Wahl im März. Foto: Nicole Philipp

Die Corona-Skeptiker:innen

Sie kommen gleich überfallartig: Mit nicht weniger als acht regionalen Listen und total 69 Kandidierenden tritt die Corona-skeptische Gruppierung «Aufrecht» zu den Grossratswahlen an. Ausser im Oberaargau und im Oberland sind sie in allen übrigen sieben Wahlkreisen am Start. Im Kreis Biel-Seeland gar mit zwei Listen, einer welschen und einer deutschsprachigen. Einer breiteren Öffentlichkeit bekannt sind die Aufrechten eher nicht.

Der Auftritt der Aufrechten mit acht Listen und 69 Personen allein erklärt allerdings das grössere Kandidierendenfeld noch nicht. Gegenüber 2018 nimmt die Zahl der Wahllisten nämlich im ganzen Kanton um 12 auf 158 zu, jene der Kandidierenden um 102 auf 2213. Auffällig ist etwa, dass im Berner Jura zwei separatistische Listen und gar drei Listen der Mitte-Partei eingegangen sind. Allein im Berner Jura steigt dadurch die Zahl der Antretenden gegenüber 2018 um 26 auf 133.