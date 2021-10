Kolumne «Bern & so» – Fünf auf einen Streich Von einem Massaker in einer idyllischen Gartenbeiz. Sandra Rutschi

Ich hatte mich gerade auf einen Stuhl unter der mächtigen Linde gesetzt, als ein Knall durch die Gartenbeiz peitschte. Am Nachbartisch grinste eine Mittsechzigerin mit Föhnfrisur und Waffe in der Hand siegessicher in ihre Doppelpärchen-Runde. Dann liess sie es ein zweites Mal krachen, dass die Gläser auf dem Tisch schepperten.

Die Kolumne Infos einblenden In der Kolumne «Bern & so» teilen Simone Lippuner, Michael Bucher, Martin Burkhalter und Sandra Rutschi abwechselnd ihre kleinen und grossen Beobachtungen rund ums Leben im Kanton Bern.

«Nicht so laut», mahnte ihr Mann.

«Das geht nicht anders. Aber schau – drei auf einen Streich!», rief sie stolz und legte die Fliegenklatsche beiseite.