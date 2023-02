Nach zehn Jahren – Führungswechsel bei der Berner EVP Barbara Stotzer-Wyss soll Präsidentin der kantonalen EVP werden. Das hat die Geschäftsleitung einstimmig beschlossen.

Christine Schnegg (links) tritt als EVP-Chefin ab, Barbara Stotzer-Wyss soll neue Präsidentin werden. Foto: zvg

Die EVP des Kantons Bern steht vor einem Führungswechsel. Barbara Stotzer-Wyss soll neue Präsidentin werden.

Die Geschäftsleitung hat die Bürener Grossrätin und Gemeinderätin einstimmig nominiert, wie die Partei am Dienstag mitteilte. Über die Wahl entscheiden die Delegierten am 29. April in Lyss.

Stotzer-Wyss ist 47 Jahre alt, Theologin und zweifache Mutter. In den bernischen Grossen Rat wurde sie 2022 gewählt.

Nun soll sie die Nachfolge von Christine Schnegg antreten. Diese führte die bernische EVP zehn Jahre lang. 2013 hatte sie als erste Frau das Präsidium der Partei übernommen. Sie sei «eine wichtige Botschafterin der EVP nach aussen und eine zentrale Integrationsfigur nach innen», heisst es im Communiqué.

SDA/law

