Fahrer versuchte, Bus zu stoppen – So kam es zum Unfall des führerlosen Busses in Worblaufen Am Dienstag geriet ein Linienbus in Worblaufen unvermittelt ins Rollen. Der Chauffeur befand sich nicht im Bus. Er verletzte sich beim Versuch, diesen aufzuhalten.

Der Unfall ereignete sich bei der Haltestelle Löchligut in Worblaufen. Foto: Newsscout 20 Minuten

In Worblaufen ist am Dienstagnachmittag ein führerloser Linienbus ins Rollen geraten und in einen Hang respektive eine Mauer geprallt. Der Chauffeur wurde beim Versuch, den fahrenden Bus anzuhalten, verletzt. Auch eine Passagierin zog sich Verletzungen zu.

Wie die Berner Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte, sassen zum Zeitpunkt des Unfalls acht Passagierinnen und Passagiere im Bus. Dieser befand sich auf einer Fahrt vom Berner Breitenrain in Richtung Münchenbuchsee, als der Bus bei der Haltestelle Löchligut anhielt.

Buschauffeur und Passagierin verletzt

Aus noch zu klärenden Gründen war dort eine Weiterfahrt nicht möglich, weshalb der Chauffeur den Bus verliess, um die Ursache zu eruieren. Der Linienbus kam dabei aus bisher ungeklärten Gründen ins Rollen und kollidierte schliesslich mit dem Hang. Beide Verletzten wurden von einem Ambulanzteam ins Spital gebracht.

Nach dem Unfall musste die Worblaufenstrasse für mehrere Stunden gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet. Für die Sicherung der Unfallstelle wurde die Berufsfeuerwehr von Schutz und Rettung Bern aufgeboten. Der Linienbus wurde schliesslich abgeschleppt. Die Kantonspolizei hat Ermittlungen aufgenommen.

SDA/nfe

