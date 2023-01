Beziehungskiller Smartphone – Führen Sie auch eine Dreiecksbeziehung mit Ihrem Handy? Viele Paare haben Diskussionen, weil einer oder beide ständig durch Social Media scrollen oder chatten. Selbst der Sex wird wegen der Handynutzung weniger. Aber es gibt Auswege. Denise Jeitziner

Die Sexhäufigkeit in der Gesellschaft nimmt ab. Die ständige Handynutzung ist einer der Gründe dafür. Foto: Getty Images

Was würden Sie auf eine einsame Insel mitnehmen? Wenn Sie nun spontan an Ihr iPhone, Samsung oder Huawei denken und erst dann an Ihre Partnerin oder Ihren Partner, ist das bedenklich. Aber damit sind Sie bei weitem nicht allein.