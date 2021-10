Verkehr in Thun und am rechten Thunerseeufer – «Fühlen uns nicht ernst genommen» Nach dem Oberhofner Gemeindepräsidenten verlässt nun auch der Gewerbeverein Oberhofen-Hilterfingen-Hünibach das Verkehrsforum. Was bedeutet dies für das Gremium? Barbara Schluchter-Donski , Roger Probst

Ein alltägliches Bild: Der Verkehr staut sich beim Lauitor stadteinwärts. Foto: Patric Spahni

«Das Einbahnregime in der Thuner Innenstadt ist inakzeptabel und in fast jeder Hinsicht ein Rückschritt», schreibt Adrian Straubhaar, Präsident des Gewerbevereins Oberhofen-Hilterfingen-Hünibach, in einer Mitteilung vom Dienstagmorgen.

Die Thuner Verkehrsführung schade auch der wirtschaftlichen Substanz in den Seegemeinden: «Mehrere Gewerbetreibende haben ihren Betrieb ohne Nachfolge einstellen müssen, Arbeitgeber haben aufgrund der Stausituation Mühe, ihre offenen Stellen zu besetzen, und gute Steuerzahler wandern ab», schreibt Adrian Straubhaar weiter.