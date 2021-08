«Eine regelrechte Plage» - Füchse klauen in Därligen alles, was nicht niet- und nagelfest ist

Diebische Füchse in Därligen – «Eine regelrechte Plage» In Därligen treiben Füchse ihr Unwesen. Die Bewohner sehen sich mit Beschädigungen und Diebstahl konfrontiert – und mit gefährdeten Hühnern. Bruno Petroni

Trotz der Vandalenakte der Füchse können Margrit Bodmer (links) und Heidi Lüthi schmunzeln. Foto: Bruno Petroni

Den Därligern werden die Schuhe geklaut. Nein, nicht von zweibeinigen Unholden, sondern von der jungen Generation von Meister Reineke. Fast täglich fehlen vor irgendeiner Haustür Schuhe. Eine besondere Vorliebe scheinen die nächtlichen Diebe für die Plastik-Crocs zu haben. Manchmal kommen die Relikte später in zerkautem Zustand wieder irgendwo zum Vorschein. Auch Handschuhe und andere Utensilien werden verschleppt. Die Busstation an der Dorfstrasse wurde schon mehr als einmal als Sammel- und Infostelle für herrenlose Schuhe verwendet. So haben Betroffene Plakate aufgehängt, wonach sie Schuhe vermissen. Im Gegenzug wurden Schuhe schon dort mit dem Hinweis «ausgestellt», diese seien gefunden worden.