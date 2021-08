Gesund leben mit Action Bronson – Fuck, morgen sterb ich noch nicht Ein kiffender Rapper schreibt ein Buch. Es handelt von Gesundheit, veganem albanischem Essen und Body Positivity. Etwas chaotisch, aber ganz gross. Nina Kobelt

Action Bronsons Blick in die Zukunft: Gesundes Essen, viel Sport. Foto: Oakley

Arian Asllani liebt das Leben. Und ebendieses Leben will er nicht abkürzen wegen eines fucking cake. Den er schon gerne essen würde – nur hat er in der Vergangenheit zu viele fucking cakes in sich hineingestopft.

Arian Asllani schreibt, wie er redet, und so macht er auch Musik. Denn er ist Action Bronson, ein ziemlich berühmter New Yorker «Renaissance-Rapper», wie er sich gern bezeichnet. Und als solcher hat er jetzt ein Buch geschrieben, ziemlich oldschool, was heissen will: chronologisch aufgebaut. Und trotzdem ein bisschen chaotisch, weil es so viele Themen beinhaltet.

«F*ck it, I’ll Start Tomorrow» ist eine Hommage ans Essen seiner Kindheit, die er hauptsächlich im Restaurant seiner Eltern verbrachte (seine Mutter ist eine jüdische New Yorkerin, die Familie seines Vaters aus dem Kosovo geflüchtet), an seine «rebellische Familie» und die albanischen Bräuche, an die Gesundheit. Und ein bisschen auch an Body Positivity: Weder in noch zwischen den Zeilen geht es je ums Äussere und darum, schlank zu sein.

Action Bronson, 37-jährig, wog vor der Pandemie an die zweihundert Kilo.

Als Kind war es Arian Asllani gar nie in den Sinn gekommen, dass er übergewichtig sein könnte (bis man ihn ins Fat Camp, ins Abnehm-Lager, schickte). Heute ist seine Motivation, so viel Sport zu treiben und gesund zu essen, eine andere: weiterzuleben.

Action Bronson, 37-jährig, wog vor der Pandemie an die zweihundert Kilo, war erfolgreich als Musiker, als Kochbuchautor und eben auch als eine Art Koch. Das ist sein eigentlicher Beruf, und in seiner Kochsendung auf seinem Youtube-Kanal mit über zwei Millionen Followern redete er bis anhin auch ausschliesslich übers Essen, oft schweres Essen, oder besuchte Restaurants und dergleichen. Einst soll er Starkoch Massimo Bottura in dessen Lokal in Modena, Italien, wörtlich aus der Hand gefressen haben.

Das waren noch Zeiten: Action Bronson 2019 an einem Food-Festival. Foto: Bryan Bedder (Getty Images)

Jetzt macht Action Bronson Liegestütze zwischen zwei Gängen. Den Handstand, nachdem er einen Monster-Latte getrunken hat. Training hier, Training da, oder, wie es im Trailer zu seiner Sendung heisst: «If we’re going to eat, we’re going to fucking lift». Wenn wir schon essen, stemmen wir verdammt noch mal auch Gewichte.

Was ist passiert?

Actions Tomorrow ist gekommen. Er habe, schreibt er, schon viele Diäten gemacht – im Kopf. Und sich immer gesagt: Fuck, I’ll do it tomorrow. Ich fange dann morgen richtig an. Und das heisst für einen Rap-Star dasselbe wie für Normalsterbliche: nie.

Arian Asllani ist eine erstaunliche Erscheinung. 2019, backstage beim Gurtenfestival, hatte ich selber sozusagen eine Nah-Action-Erfahrung. Ich war als Journalistin da und hatte mit zwei Kolleginnen seine beiden Kochbücher zum Signieren vor seinen Garderobencontainer gelegt. Es passierte während Stunden nichts, und dann, als wir schon aufgegeben hatten, ächzte sich Action Bronson aus dem Wagen.

Action Bronson brach einst die High School ab, um ungestört zu kiffen.

Er war sehr, sehr korpulent, sein Bart sah aus wie rostige Stahlwolle, doch er schaute uns lieb an aus seinen kleinen Äuglein und nannte uns mit leiser Stimme «darlings». Alles, was ich tun konnte, war auf seine Tätowierung auf dem Kopf starren (da wachsen nicht mehr viele Haare); ich war so eingeschüchtert, dass ich nur knapp ein «Thank you» hervorbrachte, als er mir das signierte «Fuck, that’s delicious» entgegenstreckte.

Eingeschüchtert war ich nicht, weil er so kräftig war und, wie ich jetzt weiss, weit über 150 Kilo wog; auch nicht, weil ich wusste, dass er seine Fans von der Bühne her ausschliesslich mit «motherfuckers» betitelte. Sondern weil mich sein Charisma erdrückte. Er nahm den Raum ein, der gar keiner war (sondern ein ziemlich grosser Open-Air-Garten). Neben ihm und seiner Ausstrahlung verblasste alles, obwohl da eine Menge Sicherheitsleute herumgestanden haben müssen.

Ich erzähle das, weil er damals ziemlich gelitten haben muss. Als er auf dem Gurten auftrat, war seine Freundin Val schwanger (ihr Baby kam im November 2019 zur Welt) und übte wegen seines Gewichts Druck auf ihn aus: Was, wenn du stirbst, weil du so schwer bist?

Action Bronson starb nicht, machte sich aber noch mehr Gedanken als sowieso schon. Dann kam Covid, und damit irgendwie auch Actions Tomorrow. Er begann zu trainieren. Nahm 70 Kilogramm ab, schrieb ein Buch, kein Kochbuch dieses Mal, sondern die Story seines Lebens, in dem Essen immer eine grosse Rolle gespielt hat.

Action Bronson brach einst die High School ab, um ungestört zu kiffen, wie er schreibt. Und um im Restaurant seiner Familie zu arbeiten. Seine Mutter, deren jüdische Vorfahren aus Osteuropa geflüchtet waren, hatte ihn schon als Kind mitgeschleppt in Restaurants, hatte für ihn und mit ihm gekocht. Viel übers Essen (und übers Leben, keine Frage) lernte er aber auch bei den albanischen Verwandten seines Vaters: Man besuchte sich. Ständig.

Seine Grossmutter machte dreimal am Tag Essen, sie kochte ohne Unterbruch.

Zehn, zwanzig Leute, schreibt Action Bronson, sassen da jeweils in der Stube, und alle tranken Tee, oder fucking Ouzo oder Raki, und es gab immer eine Menge Food. Seine Grossmutter, Nonna, machte dreimal am Tag Essen, sie kochte ohne Unterbruch. Nonna’s Bread ist in seinem Kochbuch «Stoned Beyond Belief» zu finden. Heisses, selbst gemachtes Brot mit Butter und Salz – «das ist das Berauschendste, was du je essen wirst».

Man nimmt es aus dem Ofen, tunkt es in Meersalz («Albaner lieben Salz») und Butter und lässt es im Mund zergehen. Seine Grossmutter, schreibt er im Kochbuch, reichte dazu Pindjur, geröstete Peperoni und Tomaten, die sie mit zerstampftem Knoblauch, Salz und Petersilie mischte.

Das Rezept für das Pindjur seiner Grossmutter verrät Action Bronson in «Stoned Beyond Belief». Foto: Adrian Moser

Action Bronsons Grosseltern kamen aus dem Kosovo nach Skopje, Nordmazedonien, später nach Amerika. Dass seine Grossmutter das beste albanische Essen kocht, weiss er wegen Dua Lipa. Ihre Eltern waren Anfang der 90er aus dem Kosovo geflüchtet (nach London), auch sie ist ein Weltstar. Also verbrachte er einen der letzten Heiligabende in einem Steakhouse in New York mit Dua Lipas Familie, dort gabs natürlich all den «steakhouse shit». Und mehr: Der Besitzer servierte dazu Peperoni, die dessen Mutter gekocht hatte, und «it was fucking crazy». Aber die Peperoni schmeckten niemals so gut wie jene seiner Nonna.

Action Bronson ist nicht der erste kiffende («Ich kiffe so viel wie nie in meinem Leben zuvor») kochende Rapper, Kollege Snoop Dogg etwa hat seit vielen Jahren eine Kochshow und bekennt sich nach wie vor dazu, ausgiebig Gras zu rauchen. Allerdings ist Action Bronson das Gegenteil von Snoop Dogg. Nicht nur vom Körperbau her – Snoop ist eher der schlaksige Typ. Auch die Kochbücher unterscheiden sich, wobei es bei Ersterem nie um Weed geht, bei Action Bronson fast nur, zumindest im oben erwähnten «Stoned Beyond Belief». Beide aber stehen neuerdings auf gesunden, fleischlosen Food.

Action Bronson liess sich schon vor der Pandemie veganes Essen ins Studio liefern: Gemüse-Kebabs oder Vegi-Pilaf, gebratene Pilze und viele Zwiebeln. Letzteres, weil ihm ein Mexikaner einst sagte, sie wirkten wie natürliches Viagra.

Und doch hat sich etwas geändert. Früher, so schreibt er, habe er sich zwar schöne Tomatenteller gemacht, diese dann aber oft nur angeschaut (oder seine Freundin Val essen lassen) und sich Barbecue bestellt. Jetzt bleibt er bei den Tomaten. Aufdrängen will er seinen Lebensstil niemanden. Aber er wünscht sich, dass Menschen, die sein Buch lesen, sich an etwas halten können. Es soll mehr sein als «funny stories and shit».

Ist ihm gelungen. Weil er nicht sterben will.

