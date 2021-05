«Drive to Survive» – «Fuck, fuck, fuck» – diese Netflix-Serie spaltet die Formel 1 Dank der Doku finden mehr Fans zur Königsklasse, und für die Fahrer und Teams ist sie Segen und Fluch zugleich. Ein schimpfender Südtiroler ist der heimliche Star. Laura Inderbitzin

Wie schafft die Formel 1 das nur? Seit drei Jahren gewinnen die bunten Rennautos wieder mehr Fans dazu – auch viele junge, weibliche. Der Grund dafür liegt nicht etwa auf der Rennstrecke, sondern auf Netflix.

Es geht aufwärts, seit das US-amerikanische Unternehmen Liberty Media 2017 die Formel-1-Gruppe übernommen hat. Die Rennserie hat sich (endlich) dem Internetzeitalter hingegeben: Sie inszeniert sich auf Social Media, investiert in E-Sports und produziert die Netflix-Serie «Drive to Survive». Laut einer Studie werden sich ab 2022 eine Milliarde Personen weltweit für die Formel 1 interessieren, in den letzten Jahren steigerte sich vor allem der Anteil junger Fans.