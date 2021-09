Lehrlingsprojekt in Steffisburg – «Frutiger Sunnefeld Jumps» – voll flugtüchtig 50 Lernende der Frutiger AG haben in Rekordzeit im Sonnenfeld eine der grössten Bike-Sprunganlagen der Schweiz gebaut. Godi Huber

Erster Sprung über die «Frutiger Sunnefeld Jumps»: Ramon Hunziker von den Flying Metals sorgt für Nervenkitzel. Foto: PD / David Schweizer

Fünf Meter hoch ist der Turm und die Aussicht grandios. Doch wer dort oben steht, der will mehr als in die Weite blicken, der will auf zwei Rädern rasant in die Tiefe sausen und auf den nachfolgenden Schanzen und Buckeln mit akrobatischen Sprüngen die Schwerkraft aushebeln.

Aus Grossbaustelle wird Bikepark: Die Jumps im Steffisburger Sonnenfeld aus der Vogelperspektive. Foto: PD / David Schweizer

«Frutiger Sunnefeld Jumps» heissen die Bike-Sprungbahnen, die in wenigen Wochen entstanden sind, neu gebaut anstelle des bisherigen «Dirtparks» im Rahmen eines Lehrlingsprojektes der Frutiger AG. Rund 50 Lernende aus der ganzen Schweiz und aus zwölf verschiedenen Lehrberufen waren involviert.