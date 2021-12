Frutiger-Gruppe – Frutiger-Cousins wechseln in den Verwaltungsrat Führungswechsel bei der Frutiger-Gruppe in Thun: Rudolf Lagger ist neuer CEO. Die beiden bisherigen Direktoren präsidieren neu den Verwaltungsrat. UPDATE FOLGT

Sie leiten die Frutiger Gruppe künftig strategisch und operativ: der neue CEO Rudolf Lagger (Mitte), flankiert von den Verwaltungsratspräsidenten Luc (links) und Thomas Frutiger. Foto: PD

Bei der in Thun ansässigen Firma Frutiger kommt es per 1. Januar 2022 zu einem Wechsel in der Geschäftsführung, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte: Der 45-jährige Rudolf Lagger übernimmt als neuer CEO die operative Leitung der Gruppe und tritt damit die Nachfolge von Luc und Thomas Frutiger an, den beiden Eigentümern der Firma.

Der diplomierte Bauingenieur ETH trat bereits 1999, noch während seines Studiums in Zürich, als Mitarbeiter Hochbau in das Berner Familienunternehmen ein. In den folgenden 22 Jahren bekleidete er verschiedene Positionen innerhalb der Frutiger-Gruppe. Zuletzt verantwortete Rudolf Lagger als Mitglied der Geschäftsleitung den Bereich Gesamtlösungen.

Luc und Thomas Frutiger, welche die operativen Geschicke des über 150-jährigen Unternehmens während vieler Jahre gemeinsam geleitet haben, teilen sich ab dem 1. Januar 2022 das Verwaltungsratspräsidium. Die beiden Eigentümer und Cousins wollen sich in Zukunft vollumfänglich den strategischen Fragen der Frutiger-Gruppe widmen, weshalb sie sich per Ende dieses Jahres aus der Geschäftsleitung zurückziehen.

Die Frutiger-Gruppe erbringt Leistungen im Hoch- und Tiefbau sowie in ausgewählten baunahen Spezialitäten. Als Gesamtanbieterin entwickelt und realisiert sie Immobilienprojekte. Das in vierter Generation von Luc und Thomas Frutiger geführte Familienunternehmen umfasst 21 Tochtergesellschaften und beschäftigt rund 2700 Mitarbeitende. Der Gesamtumsatz der Gruppe betrug 2020 über 800 Millionen Franken.

