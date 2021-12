Wegen Corona – Frutigen sagt Gemeindeversammlung ab Auch Frutigen verzichtet auf die Durchführung einer Gemeindeversammlung. Stattdessen soll im Februar an der Urne abgestimmt werden.

Wegen der aktuellen Corona-Situation verzichtet die Gemeinde Frutigen auf eine Gemeindeversammlung. Foto: Bruno Petroni

Der Gemeinderat hat am Freitag beschlossen, die auf nächsten Dienstag festgelegte Herbst-Gemeindeversammlung in der Sporthalle Widi abzusagen. «Die rasante und so nicht voraussehbare Entwicklung der Covid-Pandemie hat zu diesem Entscheid geführt», schreibt die Gemeinde in einem Communiqué.

In der Interessenabwägung hätten die Absagegründe gegenüber einer formalrechtlich möglichen Durchführung überwogen. Auch der Bundesrat hat die aktuelle Corona-Lage am Freitag als «sehr kritisch» bezeichnet. «Zudem kann aktuell trotz Abstandhalten und Maskenpflicht das Ansteckungsrisiko nicht ausgeschlossen werden», steht in der Mitteilung weiter.

Der Gemeinderat wird beim Regierungsstatthalteramt Frutigen-Niedersimmental beantragen, am 13. Februar eine Urnenabstimmung durchführen zu können. Weitere Informationen folgen zu gegebener Zeit.

PD

Fehler gefunden?Jetzt melden.