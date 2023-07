Schweizer Fussball-Cup im Kandertal – Frutigen macht sich bereit fürs Derby gegen Thun Der FC Frutigen darf sich in der ersten Cup-Runde am 19. August mit dem FC Thun messen. Zu verdanken hat er dies der Fairness und dem Präsidenten. Yannis Lüthi

Der Rasen wird gemäht, der Präsident Thomas Rösch posiert: Aktuell ist es noch ruhig auf dem Hauptplatz des FC Frutigen. Das wird sich am 19. August ändern. Für das Cup-Spiel gegen Thun werden rund 2000 Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet. Foto: Yannis Lüthi

«Möglichst viele Fussballfeste auf dem Lande zwischen David und Goliath» soll der Schweizer Cup ermöglichen. So schreibt es der Schweizerische Fussballverband auf seiner Webseite. Und so wird es das Berner Oberland bald in Frutigen erleben können.