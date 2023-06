Verein feierte 75. Geburtstag – Frutigen im Fussballfieber Turniere mit 122 Teams, ein Jubiläumsmuseum, das zu Tränen rührte, eine Party mit 900 Gästen sowie der Besuch von YB-Keeper David von Ballmoos: Der FC Frutigen feierte seinen 75. Geburtstag.

Wo auch mal im Poncho gekickt wird: Impression des 75-Jahr-Jubiläums des Fussballclubs Frutigen. Foto: PD

Der FC Frutigen durfte an insgesamt sieben Tagen sein 75-jähriges Bestehen feiern – «eine grosse Freude für den Verein und alle Mitwirkenden», heisst es in einer Mitteilung des Vereins. Mit dem Firmenturnier, dem Grümpelturnier mit zwei Kategorien, dem Schülerturnier mit fünf Kategorien und dem Family-Turnier wurden «diverse spannende und faire Fussballturniere» mit insgesamt 122 Teams ausgetragen.

Die Jubiläumsfeier lockte am Freitagabend rund 400 Gäste zu Apéro, Nachtessen und musikalischer Unterhaltung. Die Oldiesbar sei mit DJ Ironware seit einigen Jahren das erste Mal wieder geöffnet gewesen, heisst es. «Das eingerichtete FCF-Museum sorgte bei einigen Besuchern sogar für ein paar Tränchen der Rührung.»

YB-Goalie zu Besuch

Nach viel Fussball am traditionellen Grümpelturnier fand am Samstagabend die grosse Jubiläumsparty mit den Hit-DJs Schelker, Thomi und Reusser statt. «Bei ungefähr 900 jüngeren Partygängern ging bis in die frühen Morgenstunden die Post ab», schreiben die FC-Verantwortlichen.

Töggelikasten mal anders: Menschenkicker nennt sich diese Variante dann. Foto: PD

Zum Abschluss wurden vielen fussballbegeisterten Kindern und Familien «ein wunderbarer Familyday», geprägt von Spiel und Spass, ermöglicht. Am Schüler- und Familyturnier konnten die Teilnehmenden ihre Qualitäten nebst dem klassischen Fussballspiel in diversen anderen Formen wie beispielsweise dem Bubblesoccer oder Menschenkicker beweisen. Für leuchtende Augen bei Klein und Gross sorgte die Autogrammstunde mit YB-Goalie David von Ballmoos. Den Abschluss des Jubiläums bildete die Lotterieverlosung, an welcher Preise im Gesamtwert von über 30’000 Franken verlost wurden.

PD

